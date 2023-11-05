رئيس الوزراء الأسترالي ألبانيزي يتعهد "العمل بشكل بناء مع الصين"

تعهد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي "العمل بشكل بناء" مع الصين، وذلك في وقت تسعى الدولتان إلى إذابة الجليد في علاقاتهما الثنائية.



ورأى ألبانيزي في افتتاح معرض الصين الدولي للواردات في شنغهاي أن "المشاركة الاقتصادية البناءة بين الدول تساعد في بناء العلاقات"، موضحا أنه "لهذا السبب ستواصل الحكومة التي أقودها العمل بشكل بناء مع الصين".



ووصل ألبانيزي السبت إلى الصين في زيارة تستغرق أربعة أيام وتعدّ مؤشرا إلى تحسن العلاقات الثنائية بعد سنوات مضطربة بسبب الخلافات الاقتصادية والسياسية.