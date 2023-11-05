آلاف المتظاهرين في واشنطن يطالبون بوقف إطلاق النار في غزة

تجمع الآلاف السبت في واشنطن مطالبين بـ"وقف فوري لإطلاق النار" في قطاع غزة، ومنتقدين سياسة واشنطن الداعمة لإسرائيل.



ورفع المتظاهرون، ومعظمهم شبان وأفراد عائلات، الأعلام الفلسطينية، ووضع كثر منهم الكوفية الفلسطينية التقليدية، وذلك في اليوم التاسع والعشرين من الحرب بين إسرائيل وحماس.



وهتف المشاركون في التظاهرة: "نقول لك لا، جو مرتكب الإبادة"، في إشارة الى الرئيس الديموقراطي جو بايدن.



وكُتب على لافتات: "نحن بشر مثل الأوكرانيين" و"بايدن لا يمكنك أن تختبئ، لقد وافقت على إبادة".

