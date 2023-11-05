الآلاف يتظاهرون في إسرائيل ويصعدون الضغوط على نتانياهو

شارك الآلاف مساء السبت في تل أبيب في تظاهرة لعائلات وأنصار الرهائن لدى حركة حماس، مطالبين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ببذل مزيد من الجهود للإفراج عنهم.



وتظاهر أيضا المئات في القدس للمطالبة باستقالة نتانياهو الذي يعتبرونه "مسؤولا ومذنبا" بسبب أوجه القصور في إدارة البلاد.



وأكد منتدى عائلات الرهائن والمختفين الذي دعا إلى التجمع في تل أبيب أمام وزارة الدفاع أن "أُسر الرهائن والمفقودين لن تعود إلى ديارها حتى عودة جميع الرهائن إلى منازلهم".



وطالبت هداس كالديرون، التي اختُطف خمسة أفراد من عائلتها، "حكومتها بتغيير نهجها"، مشيرة إلى أنها "كل يوم تستفيق من أجل يوم حرب جديد، حرب من أجل حياة أطفالي".



وعبّر بعض المشاركين عن تصميمهم على التخييم أمام الوزارة حتى عودة الرهائن.