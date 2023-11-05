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في ذكرى الاستيلاء على السفارة الأميركية في طهران ... ميلر: ممارسات ايران مستمرة حتى اليوم
أخبار دولية
2023-11-05 | 03:12
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في ذكرى الاستيلاء على السفارة الأميركية في طهران ... ميلر: ممارسات ايران مستمرة حتى اليوم
في الذكرى الرابعة والأربعين "على أخذ أتباع آية الله الخميني دبلوماسيين أميركيين كرهائن من سفارة الولايات المتحدة في طهران واحتجازهم في ظروف مروعة لأكثر من عام"، دان المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية ماثيو ميلر استمرار إيران في احتجاز مواطنين أجانب لاستخدامهم كورقة مساومة، كما "دعم النظام الإيراني المستمر لحركة حماس والجماعات الإرهابية الأخرى في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، وهي جماعات تنخرط في الممارسة البغيضة عينها المتمثلة في احتجاز الرهائن".
وقال ميلر :"نحن ممتنون لدبلوماسيينا الذين خدموا في طهران ولكافة الدبلوماسيين الأمريكيين الذين يعملون كل يوم على تعزيز مصالحنا في خضم أوضاع خطيرة في مختلف أنحاء العالم".
واعتبر أن للنظام الإيراني تاريخ طويل من الاحتجاز الجائر لمواطنين أجانب، ولا تزال ممارسته هذه مستمرة حتى اليوم.
وتابع:" لقد شعرنا بسعادة غامرة عندما أعدنا خمسة أميركيين إلى أحبائهم بعد إطلاقهم من النظام الإيراني في شهر أيلول الماضي، ونحن نحتفل بإطلاقهم ومغادرة اثنين من أفراد أسرهم من إيران بعد أن كانوا قد منعوا من مغادرة البلاد".
وذكّر المتحدث باسم الخارجية الاميركية "المواطنين الأميركيين بعدم السفر إلى إيران لأي سبب من الأسباب بسبب خطر الاعتقال والاحتجاز التعسفي.
وأكد أن بلاده ملتزمة بالعمل مع شركاء مماثلي التفكير لوضع حد لممارسة أخذ الرهائن والاحتجاز التعسفي وتعزيز مساءلة إيران والأنظمة الأخرى التي تنخرط في الممارسة القاسية المتمثلة في احتجاز مواطني الدول الأخرى بشكل جائر.
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