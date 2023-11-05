روسيا تختبر بنجاح صاروخًا بالستيًا عابرًا للقارات

روسيا تختبر بنجاح صاروخًا بالستيًا عابرًا للقارات

أعلنت روسيا الأحد أنها اختبرت بنجاح صاروخًا بالستيًا عابرًا للقارات قادرًا على حمل رأس نووي تم إطلاقه من غواصة نووية من الجيل الرابع.



وجرى إطلاق الصاروخ "بولافا" في أول تجربة من نوعها منذ حوالى عام، بعدما ألغت روسيا مصادقتها على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية على خلفية الحرب في أوكرانيا والأزمة مع الغرب.



وأفادت وزارة الدفاع في بيان بأن "الغواصة النووية الإستراتيجية الجديدة "الإمبراطور ألكسندر الثالث" أطلقت بنجاح صاروخًا بالستيًا عابرًا للقارات من طراز بوليفا من البحر الأبيض".



وأكد البيان أن الصاروخ أصاب "في الوقت المحدد" هدفه في حقل تجارب في شبه جزيرة كاتشاتكا في أقصى الشرق الروسي.

