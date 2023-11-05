تشاد تستدعي القائم بأعمال سفارتها في إسرائيل للتشاور

استدعت الخارجية التشادية القائم بالأعمال في إسرائيل أمس، للتشاور بسبب "قتل المدنيين الأبرياء في قطاع غزة".ودانت تشاد في بيان "الخسائر في أرواح المدنيين الأبرياء"، داعية إلى "وقف إطلاق النار بما يؤدي إلى حل دائم للقضية الفلسطينية".وأوضحت أنه نتيجة لذلك قررت استدعاء القائم بالأعمال في إسرائيل للتشاور.