المعارضة التركية تستبدل زعيمها بعد هزيمتها في مواجهة إردوغان

المعارضة التركية تستبدل زعيمها بعد هزيمتها في مواجهة إردوغان

إنتخب حزب المعارضة الرئيسي في تركيا الأحد رئيسًا جديدًا له هو أوزغور أوزيل غير المعروف نسبيًا، بدل زعيمه كمال كيليتشدار أوغلو، بعد هزيمته الإنتخابية المريرة أمام الرئيس رجب طيب إردوغان.



وشهد حزب الشعب الجمهوري إنقسامًا منذ خسارة كيليتشدار أوغلو في أيار في الجولة الثانية من الإنتخابات أمام إردوغان.



وصوت المندوبون خلال المؤتمر السنوي للحزب لصالح إستبدال كيليتشدار أوغلو بأوزغور أوزيل، الصيدلي الذي لا يتمتع بخبرة سياسية واسعة لكنه مدعوم من رئيس بلدية إسطنبول، وذلك بعد إهدار ما يعتبره كثيرون أفضل فرصة للمعارضة لإنهاء عقدين من النظام الإسلامي المحافظ بقيادة إردوغان.