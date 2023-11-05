رشدي للـLBCI: اجتماع الجامعة العربية الاسبوع المقبل محطة مهمة في الحملة الدبلوماسية بشأن غزة

شدد المتحدث الرسمي باسم الامين العام لجامعة الدول العربية، المستشار جمال رشدي، على أن اجتماع الجامعة العربية في 11 تشرين الثاني سيكون محطة مهمة في الحملة الدبلوماسية المتصاعدة العربية بوجه القصف الاسرائيلي لانها ستعكس الموقف السياسي العربي في أعلى مستويات التمثيل.



ورأى رشدي، في حديث لبرنامج نهاركم سعيد عبر الـLBCI، أننا أمام أزمة كبيرة جدا، لافتا إلى أن الهدف حصر اسرائيل وعمليتها العسكرية.



وقال: "أحسنا كدول عربية في التعبير عن قضيتنا وأظهرنا للعالم أن موقفنا واضح وموحد والعمل الدبلوماسي ليس عملا بلا قيمة".



وأكد أن الموقف العربي موحّد بوجه موقف الولايات المتحدة وبعض الدول التي تحاول إعطاء الفرصة الكاملة لاسرائيل لتحقيق الدفاع عن نفسها.