الناطق بإسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة للـLBCI: نعمل الآن في 6 مستشفيات فقط لإنقاذ حياة الجرحى جراء العدوان

الناطق بإسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة للـLBCI: نعمل الآن في 6 مستشفيات فقط لإنقاذ حياة الجرحى جراء العدوان

أكد الناطق بإسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة د. أشرف القدرة أن "المنظومة الصحية بشكل عام منهارة تمامًا، حيث تم استهداف 105 من مؤسساتها الصحية وإخراج 16 مستشفى عن الخدمة بشكل تام، إضافة إلى إخراج 32 مركزًا للرعاية الأولية عن الخدمة بسبب الإستهداف وعدم توفر الوقود."



وفي حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI، أشار إلى أننا "نعمل الآن في 6 مستشفيات فقط لإنقاذ حياة الجرحى جراء العدوان الذي بدأه الإحتلال الإسرائيلي والمستمر لليوم الـ30."



ورأى القدرة أن "الإحتلال الإسرائيلي يريد أن يشل المنظومة الصحية حتى لا تستطيع أن تقدم أي خدمات للجرحى."



وأوضح كذلك أن "المستشفيات الـ6 التي تعمل الآن هي من دون مقومات صحية ويرفض الإحتلال إدخال أي مساعدات طبية تلائم إحتياجات هذه المستشفيات، كما يرفض إدخال الوقود إليها."





