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العناني للـLBCI: أي محاولة تهجير من غزة أو الضفة الغربية ستُعتبر بمثابة إعلان حالة حرب

أخبار دولية
2023-11-05 | 04:36
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العناني للـLBCI: أي محاولة تهجير من غزة أو الضفة الغربية ستُعتبر بمثابة إعلان حالة حرب
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العناني للـLBCI: أي محاولة تهجير من غزة أو الضفة الغربية ستُعتبر بمثابة إعلان حالة حرب

أكد وزير الخارجية الاردنية السابق جواد العناني أن الادرن ومصر يرفضان بأي شكل من الاشكال أي عملية تهجير من غزة إلى مصر أو من الضفة الغربية إلى الادرن، معتبرا أن اي محاولة من هذا النوع ستُعتبر بمثابة إعلان حالة حرب.

ورأى العناني، في حديث لنهاركم سعيد عبر الـLBCI، أنه إذا توسعت رقعة الحرب فسيكون ذلك بمثابة خطر لكل العالم العربي.

وقال:" لا الجانب العربي يمكنه إقناع الولايات المتحدة و العكس صحيح".

أخبار دولية

جواد العناني

غزة

مصر

الاردن

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