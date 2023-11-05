الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
جبل لبنان
28
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
28
o
الجنوب
27
o
البقاع
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
جبل لبنان
28
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
28
o
الجنوب
27
o
البقاع
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
معاقبة وزير إسرائيلي بعد تعليق له حول "الخيار النووي" ضد غزة
أخبار دولية
2023-11-05 | 05:32
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
معاقبة وزير إسرائيلي بعد تعليق له حول "الخيار النووي" ضد غزة
علّق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو مشاركة وزير التراث أميخاي إلياهو في اجتماعات الحكومة "حتى إشعار آخر"، بعد تصريح له أيد فيه إلقاء قنبلة نووية على غزة.
وقال إلياهو لإذاعة "كول بِراما" الإسرائيلية إنه غير راض عن الرد الإسرائيلي على الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأولعلى قطاع غزة.
وردا على سؤال للصحافي عما إذا كان يدعو إلى إسقاط "نوع من القنبلة الذرية" على قطاع غزة "لقتل الجميع"، رد إلياهو: "هذا أحد الخيارات".
وسارع مكتب نتانياهو إلى الرد على تصريحات الوزير، واصفا إياها في بيان أنها "بعيدة عن الواقع" ومشيرا إلى أن إسرائيل تحاول تجنيب "غير المقاتلين" في قطاع غزة.
أخبار دولية
وزير التراث أميخاي إلياهو
نتنياهو
اسرائيل
غزة
التالي
كولونا تدعو من الدوحة إلى "هدنة انسانية فورية قادرة على أن تؤدي إلى وقف لإطلاق النار"
العناني للـLBCI: أي محاولة تهجير من غزة أو الضفة الغربية ستُعتبر بمثابة إعلان حالة حرب
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2023-10-31
رئيس الحكومة الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو يترأس اجتماعًا لمجلس الحرب الاسرائيلي لبحث تطورات غزة
آخر الأخبار
2023-10-31
رئيس الحكومة الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو يترأس اجتماعًا لمجلس الحرب الاسرائيلي لبحث تطورات غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-10-15
نتنياهو تفقد الجنود الاسرائيليين في عدد من مستوطنات غزة ... الإعلام الإسرائيليّ لم ينقل الحقيقة كلها
تقارير نشرة الاخبار
2023-10-15
نتنياهو تفقد الجنود الاسرائيليين في عدد من مستوطنات غزة ... الإعلام الإسرائيليّ لم ينقل الحقيقة كلها
0
آخر الأخبار
03:36
القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو يوقف الوزير عميحاي إلياهو عن إجتماعات الحكومة حتى إشعار آخر بعد حديثه عن إستخدام النووي في غزة
آخر الأخبار
03:36
القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو يوقف الوزير عميحاي إلياهو عن إجتماعات الحكومة حتى إشعار آخر بعد حديثه عن إستخدام النووي في غزة
0
خبر عاجل
12:27
وزير الدفاع الاسرائيلي: لن تكون هناك حماس في غزة بنهاية هذه الحرب واتفقنا مع الولايات المتحدة على ذلك
خبر عاجل
12:27
وزير الدفاع الاسرائيلي: لن تكون هناك حماس في غزة بنهاية هذه الحرب واتفقنا مع الولايات المتحدة على ذلك
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:26
الخارجية الفلسطينية: تصريحات الوزير الفاشي الياهو تعكس ما تقوم به إسرائيل ضد قطاع غزة
أخبار دولية
07:26
الخارجية الفلسطينية: تصريحات الوزير الفاشي الياهو تعكس ما تقوم به إسرائيل ضد قطاع غزة
0
أخبار دولية
06:58
ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 9770 قتيلا
أخبار دولية
06:58
ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 9770 قتيلا
0
أخبار دولية
06:29
عباس: الحرب على قطاع غزة هي حرب إبادة جماعية
أخبار دولية
06:29
عباس: الحرب على قطاع غزة هي حرب إبادة جماعية
0
أخبار دولية
06:17
بلينكن يحذر من "التهجير القسري" لفلسطينيي غزة والعنف الذي يتعرض له الفلسطينيون بالضفة الغربية
أخبار دولية
06:17
بلينكن يحذر من "التهجير القسري" لفلسطينيي غزة والعنف الذي يتعرض له الفلسطينيون بالضفة الغربية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
البحث في مرحلة ما بعد حرب غزة بات يطبخ...
تقارير نشرة الاخبار
13:31
البحث في مرحلة ما بعد حرب غزة بات يطبخ...
0
فنّ
2023-11-03
نادين الراسي تسامح شقيقها بعدما أبرحها ضرباً: يد الأخ أفضل بالضرب!
فنّ
2023-11-03
نادين الراسي تسامح شقيقها بعدما أبرحها ضرباً: يد الأخ أفضل بالضرب!
0
خبر كاذب
2023-10-08
ما صحة صدور تعليمات لقوات اليونيفيل في جنوب لبنان بإخلاء مواقعها؟
خبر كاذب
2023-10-08
ما صحة صدور تعليمات لقوات اليونيفيل في جنوب لبنان بإخلاء مواقعها؟
0
صحف اليوم
2023-10-04
هل يتريّث لودريان؟ (اللواء)
صحف اليوم
2023-10-04
هل يتريّث لودريان؟ (اللواء)
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
04:36
العناني للـLBCI: أي محاولة تهجير من غزة أو الضفة الغربية ستُعتبر بمثابة إعلان حالة حرب
أخبار دولية
04:36
العناني للـLBCI: أي محاولة تهجير من غزة أو الضفة الغربية ستُعتبر بمثابة إعلان حالة حرب
0
أخبار دولية
04:25
رشدي للـLBCI: اجتماع الجامعة العربية الاسبوع المقبل محطة مهمة في الحملة الدبلوماسية بشأن غزة
أخبار دولية
04:25
رشدي للـLBCI: اجتماع الجامعة العربية الاسبوع المقبل محطة مهمة في الحملة الدبلوماسية بشأن غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
أهالي طير حرفا الحدودية.. لم تهجرهم المواجهات فهل يهجرهم إنقطاع المياه؟
تقارير نشرة الاخبار
13:47
أهالي طير حرفا الحدودية.. لم تهجرهم المواجهات فهل يهجرهم إنقطاع المياه؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
ماذا حملت مشاهد اليوم التاسع والعشرين من الحرب؟
تقارير نشرة الاخبار
13:45
ماذا حملت مشاهد اليوم التاسع والعشرين من الحرب؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
بعض الاطفال الضحايا نجا من القصف… لكن ليس كليا
تقارير نشرة الاخبار
13:42
بعض الاطفال الضحايا نجا من القصف… لكن ليس كليا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
مبادرة ميقاتي لاحلال السلام في غزة... اليكم النقاط التي تتركز عليها
تقارير نشرة الاخبار
13:39
مبادرة ميقاتي لاحلال السلام في غزة... اليكم النقاط التي تتركز عليها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
ماذا تقول مديرة مكتب العربية في واشنطن عن مرحلة ما بعد حرب غزة وخطاب نصرالله؟
تقارير نشرة الاخبار
13:35
ماذا تقول مديرة مكتب العربية في واشنطن عن مرحلة ما بعد حرب غزة وخطاب نصرالله؟
0
أخبار لبنان
13:34
شغف انطوان الغريب لكرة السلة لن ينطفئ...
أخبار لبنان
13:34
شغف انطوان الغريب لكرة السلة لن ينطفئ...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
البحث في مرحلة ما بعد حرب غزة بات يطبخ...
تقارير نشرة الاخبار
13:31
البحث في مرحلة ما بعد حرب غزة بات يطبخ...
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
10:11
رائد الفضاء الإماراتي ينشر صوراً لغزة من الفضاء... ويُعلّق بكلماتٍ مؤثرة! (صور)
منوعات
10:11
رائد الفضاء الإماراتي ينشر صوراً لغزة من الفضاء... ويُعلّق بكلماتٍ مؤثرة! (صور)
2
منوعات
15:49
بولا يعقوبيان تتحدث عن زواجها الثاني: "مثل روميو وجولييت"... وصُور زفافها تُعرض للمرة الأولى في "المجهول"! (صور)
منوعات
15:49
بولا يعقوبيان تتحدث عن زواجها الثاني: "مثل روميو وجولييت"... وصُور زفافها تُعرض للمرة الأولى في "المجهول"! (صور)
3
خبر عاجل
13:38
القيادة الأميركية الوسطى: وصول أسطول حاملة الطائرات أيزنهاور للشرق الأوسط في إطار تعزيز التمركز الإقليمي
خبر عاجل
13:38
القيادة الأميركية الوسطى: وصول أسطول حاملة الطائرات أيزنهاور للشرق الأوسط في إطار تعزيز التمركز الإقليمي
4
خبر عاجل
02:49
إصابات جراء غارة اسرائيلية في صفوف فرق كشافة الرسالة التي توجهت إلى موقع لحزب الله في خراج طيرحرفا بعد تعرضه لقصف اسرائيلي
خبر عاجل
02:49
إصابات جراء غارة اسرائيلية في صفوف فرق كشافة الرسالة التي توجهت إلى موقع لحزب الله في خراج طيرحرفا بعد تعرضه لقصف اسرائيلي
5
خبر عاجل
12:34
وزير الدفاع الإسرائيلي: حماس تتلقى ضربات قوية وسنصل إلى السنوار وسنقضي عليه وجاهزون للانتصار في غزة حتى إن اتخذ الأمر سنة
خبر عاجل
12:34
وزير الدفاع الإسرائيلي: حماس تتلقى ضربات قوية وسنصل إلى السنوار وسنقضي عليه وجاهزون للانتصار في غزة حتى إن اتخذ الأمر سنة
6
خبر عاجل
12:27
وزير الدفاع الاسرائيلي: لن تكون هناك حماس في غزة بنهاية هذه الحرب واتفقنا مع الولايات المتحدة على ذلك
خبر عاجل
12:27
وزير الدفاع الاسرائيلي: لن تكون هناك حماس في غزة بنهاية هذه الحرب واتفقنا مع الولايات المتحدة على ذلك
7
خبر عاجل
11:50
إطلاق صاروخين من الأراضي اللبنانية بإتجاه مستعمرة نهاريا إعترضتهما القبة الحديدية فوق رأس الناقورة
خبر عاجل
11:50
إطلاق صاروخين من الأراضي اللبنانية بإتجاه مستعمرة نهاريا إعترضتهما القبة الحديدية فوق رأس الناقورة
8
أخبار دولية
11:34
صور لاقمار صناعية التقطت في 30 تشرين الاول لشمال قطاع غزة... اليكم ما أظهرته
أخبار دولية
11:34
صور لاقمار صناعية التقطت في 30 تشرين الاول لشمال قطاع غزة... اليكم ما أظهرته
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More