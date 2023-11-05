معاقبة وزير إسرائيلي بعد تعليق له حول "الخيار النووي" ضد غزة

علّق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو مشاركة وزير التراث أميخاي إلياهو في اجتماعات الحكومة "حتى إشعار آخر"، بعد تصريح له أيد فيه إلقاء قنبلة نووية على غزة.



وقال إلياهو لإذاعة "كول بِراما" الإسرائيلية إنه غير راض عن الرد الإسرائيلي على الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأولعلى قطاع غزة.



وردا على سؤال للصحافي عما إذا كان يدعو إلى إسقاط "نوع من القنبلة الذرية" على قطاع غزة "لقتل الجميع"، رد إلياهو: "هذا أحد الخيارات".



وسارع مكتب نتانياهو إلى الرد على تصريحات الوزير، واصفا إياها في بيان أنها "بعيدة عن الواقع" ومشيرا إلى أن إسرائيل تحاول تجنيب "غير المقاتلين" في قطاع غزة.