كولونا تدعو من الدوحة إلى "هدنة انسانية فورية قادرة على أن تؤدي إلى وقف لإطلاق النار"

دعت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا الى "هدنة انسانية فورية"، في اليوم الثلاثين للحرب بين اسرائيل وحركة حماس.



واعتبرت وزيرة الخارجية، بعد اجتماع مع نظيرها القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل الثاني في الدوحة، أن "هدنة إنسانية فورية ومستدامة ودائمة ضرورية للغاية"، مشددة على أنه "يجب أن تكون قادرة على أن تؤدي إلى وقف لإطلاق النار".



واشارت إلى أن فرنسا تعمل على اعتماد نص بهذا الصدد في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، المنقسم حول هذا الموضوع منذ بداية الحرب.