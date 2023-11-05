بلينكن يحذر من "التهجير القسري" لفلسطينيي غزة والعنف الذي يتعرض له الفلسطينيون بالضفة الغربية

حذر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن من "التهجير القسري" للفلسطينيين في قطاع غزة، إثر لقائه مع الرئيس محمود عباس في رام الله بالضفة الغربية المحتلة، وفق ما أفاد متحدث باسم الخارجية الأميركية.



ونافش الجانبان "ضرورة وقف أعمال العنف التي ينفذها متطرفون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية".



يُذكر ان زيارة بلينكن غير المعلنة إلى رام الله هي الاولى منذ السابع من تشرين الأول.