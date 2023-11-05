عباس: الحرب على قطاع غزة هي حرب إبادة جماعية

وصف الرئيس الفلسطيني محمود عباس الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول بأنها حرب إبادة جماعية.وقال عباس خلال لقائه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في زيارته غير المعلنة إلى رام الله وسط الضفة الغربية: "لا توجد كلمات لوصف حرب الإبادة الجماعية والتدمير التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني في غزة على يد آلة الحرب الإسرائيلية بدون إعتبار لقواعد القانون الدولي".