ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 9770 قتيلا

أعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس في قطاع غزة ارتفاع عدد القتلى جراء القصف الإسرائيلي المستمر منذ السابع من تشرين الأول إلى 9770 قتيلا.



وأكدت الوزارة في بيان أن هناك "9770 شهيدا منذ بدء الحرب على غزة بينهم 4800 طفل".