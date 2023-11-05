الخارجية الفلسطينية: تصريحات الوزير الفاشي الياهو تعكس ما تقوم به إسرائيل ضد قطاع غزة

الخارجية الفلسطينية: تصريحات الوزير الفاشي الياهو تعكس ما تقوم به إسرائيل ضد قطاع غزة

دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية التصريحات العنصرية الهمجية التي أدلى بها وزير التراث الفاشي الياهو، أحد شركاء نتنياهو في الإئتلاف الحاكم، بشأن ضرب قطاع غزة بقنبلة نووية وإبادتها.



واعتبرت الخارجية هذه التصريحات إعلانًا صريحًا وإقرارًا واضحًا بما تقوم به دولة الإحتلال ضد شعبنا على امتداد الجغرافيا الفلسطينية وتحديدًا المذابح التي ترتكب يوميًا ضد المدنيين في قطاع غزة، وإنعكاسًا واضحًا لحملات التحريض التي ينادي بها أركان الحكم في إسرائيل لتدمير قطاع غزة وتهجير سكانها، وصفعة قوية لكل الدول التي تناشد إسرائيل الإلتزام بالقانون الدولي ومبادىء حقوق الإنسان وحماية المدنيين.



وأكدت أن دعوات الوزير الفاشي الياهو إمتداد للمواقف والسياسة الإسرائيلية التي تنكر وجود الفلسطيني على أرضه وترفض الإعتراف بحقوقه وتتهرب من دفع إستحقاقات السلام والإلتزام بقرارات الشرعية الدولية.



وأكدت الخارجية أن هذه التصريحات تترجم حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 30 يومًا.