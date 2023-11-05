البابا فرنسيس يجدد دعوته لوقف الحرب بين حماس وإسرائيل والإفراج عن الرهائن

جدد البابا فرنسيس الأحد دعوته لوقف الحرب بين إسرائيل والفلسطينيين وإطلاق سراح الرهائن وإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة حيث الوضع "خطير للغاية".وقال بعد صلاة التبشير الملائكي في ساحة القديس بطرس في روما: "ما زلت أفكر في الوضع الخطير في فلسطين وإسرائيل حيث فقد العديد من الأشخاص حياتهم".وأضاف: "أتوسل إليكم باسم الله أن تتوقفوا، أوقفوا إطلاق النار. آمل أن تتم دراسة كافة الإحتمالات من أجل تفادي إتساع رقعة النزاع بشكل كامل وإسعاف المصابين وإدخال المساعدات إلى غزة حيث الوضع الإنساني خطير للغاية والإفراج عن الرهائن بشكل فوري".