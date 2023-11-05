عباس يربط عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة بحل سياسي شامل

عباس يربط عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة بحل سياسي شامل

ربط الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال لقائه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأحد عودة السلطة الفلسطينية لإدارة قطاع غزة بـ"حل سياسي شامل" للنزاع.



وقال عباس الذي التقى بلينكن للمرة الثانية منذ السابع من تشرين الأول: "قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، وسنتحمل مسؤولياتنا كاملة في إطار حل سياسي شامل على كل من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة".



وسيطرت حركة حماس في العام 2007 على الحكم في قطاع غزة بعد أن طردت حركة فتح العلمانية التي يتزعمها الرئيس عباس إثر مواجهات دامية.



وكانت الولايات المتحدة قد جددت تأكيدها بأن حل الدولتين هو الخيار الوحيد لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.



وقال بلينكن في وقت سابق إن السلطة الفلسطينية يجب أن تسيطر على قطاع غزة.



ووصف عباس الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة بأنها "حرب إبادة جماعية".