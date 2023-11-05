أوكرانيا تعلن تحقيقًا في مقتل جنود بهجوم صاروخي خلال حفل عسكري

أوكرانيا تعلن تحقيقًا في مقتل جنود بهجوم صاروخي خلال حفل عسكري

أعلنت أوكرانيا الأحد فتح تحقيق في مقتل مجموعة من جنودها في حادث يحتمل أن يكون نجم عن هجوم صاروخي الجمعة خلال حفل لتقليد أوسمة عسكرية.



وقتل أكثر من 20 جنديًا أوكرانيًا ينتمون لكتيبة هجومية في الحادث الذي وقع بمنطقة زابوريجيا (جنوب)، وفق ما أفادت الصحيفة الإلكترونية المحلية برافدا، فيما لم تتمكن وكالة فرانس برس من التحقق فورًا من ظروف الهجوم.



ووصف وزير الدفاع الأوكراني رستم أوميروف الهجوم "بالمأساة"، وأمر بإجراء تحقيق معمق.