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المملكة العربية السعودية تدين التصريحات الصادرة من وزير في الحكومة الإسرائيلية
أخبار دولية
2023-11-05 | 11:47
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المملكة العربية السعودية تدين التصريحات الصادرة من وزير في الحكومة الإسرائيلية
المملكة العربية السعودية تدين التصريحات الصادرة من وزير في الحكومة الإسرائيلية
دانت المملكة العربية السعودية بأشد العبارات التصريحات المتطرفة الصادرة من وزير في الحكومة الإسرائيلية، بشأن إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة المحاصر، والتي تظهر تغلغل التطرف والوحشية لدى أعضاء في الحكومة الإسرائيلية.
وأكدت في بيان أن عدم إقالة الوزير من الحكومة فوراً والاكتفاء بتجميد عضويته تعكس قمة الاستهتار بكل المعايير والقيم الإنسانية والأخلاقية والدينية والقانونية لدى الحكومة الإسرائيلية.
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