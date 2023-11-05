سفير السلطة الفلسطينية لدى المملكة المتحدة يكشف عن سبب عدم التوصل لبيان مشترك عقب لقاء بلينكن وعباس

بشأن عدم التوصل إلى بيان مشترك عقب لقاء وزير الخارجية الاميركية انطوني بلينكن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وعما إذا كان اللقاء "متوترا"، اجاب سفير السلطة الفلسطينية لدى المملكة المتحدة حسام زملط، بنعم.



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