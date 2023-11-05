أكثر من 20 قتيلا اثر سقوط قذائف في سوق شعبي في الخرطوم

قتل 20 شخصا على الأقل مساء الأحد في الخرطوم اثر سقوط قذائف على سوق شعبي في أم درمان.



وقال "محامو الطوارئ"، وهي منظمة حقوقية مستقلة تقوم برصد الانتهاكات واحصاء الضحايا المدنيين، في بيان إنه "اثر تصاعد وتيرة الاشتباكات بين طرفي النزاع وتبادل القصف العشوائي، سقطت عدة قذائف في سوق زقلونا (بأم درمان) أدت الى وفاة أكثر من 20 مواطنا وسقوط عدد من الجرحى تم نقلهم الى مستشفى شندي ومستشفى النو".



وقضى 15 مدنيا على الأقل السبت اثر تعرض منازلهم للقصف في العاصمة السودانية الخرطوم.