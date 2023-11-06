بلينكن في تركيا لمحاولة تهدئة غضب أنقرة

بلينكن في تركيا لمحاولة تهدئة غضب أنقرة

يصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى تركيا اليوم لمحاولة تهدئة غضب أنقرة حيال الحرب في غزة.



وهذه أول زيارة يجريها بلينكن لتركيا منذ أن شنت إسرائيل حربًا ضد حماس، ردًا على هجوم نفذته حركة المقاومة الإسلامية في 7 تشرين الأول.



وتأتي هذه الزيارة فيما يتصاعد غضب تركيا ورئيسها رجب طيب إردوغان ضد إسرائيل والغرب.

