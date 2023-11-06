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فرنسا تسجل أكثر من ألف اعتداء مرتبط بالعداء للسامية منذ 7 تشرين الأول

أخبار دولية
2023-11-06 | 00:27
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فرنسا تسجل أكثر من ألف اعتداء مرتبط بالعداء للسامية منذ 7 تشرين الأول
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فرنسا تسجل أكثر من ألف اعتداء مرتبط بالعداء للسامية منذ 7 تشرين الأول

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان الأحد أن فرنسا سجلت أكثر من ألف اعتداء مرتبط بمعاداة السامية منذ الهجوم الدامي الذي نفذته حماس في 7 تشرين الأول على إسرائيل.
     
وقال لقناة فرانس 2 التلفزيونية: "عدد الأفعال المعادية للسامية ارتفع بشكل مذهل"، مضيفا أنه تم اعتقال 486 شخصا لارتكابهم مثل هذه الاعتداءات، بينهم 102 من الأجانب. 

أخبار دولية

فرنسا

جيرالد دارمانان

اعتداء

معاداة السامية

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