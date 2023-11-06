رئيس الوزراء الأسترالي يرى علامات واعدة على تحسن العلاقات مع الصين

رئيس الوزراء الأسترالي يرى علامات واعدة على تحسن العلاقات مع الصين

أشاد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي الإثنين بـ"العلامات الواعدة" على تحسن العلاقات مع الصين خلال زيارة لبكين يجري فيها محادثات مع الرئيس شي جينبينغ لإصلاح العلاقات الثنائية.



وبعد سنوات مضطربة بسبب خلافات إقتصادية وسياسية بين البلدين، توقع ألبانيزي إجراء "مناقشة بناءة" مع الزعيم الصيني، مشيدًا بالعلاقات التجارية التي تحسنت مؤخرًا.



وقال: "أعتقد أن هناك علامات واعدة. لقد سبق أن شهدنا إزالة عدد من العوائق أمام التجارة بين البلدين".



وأشار إلى أن هناك "إنتعاشًا كبيرًا في التجارة بين بلدينا بعد أن خففت الصين بعض القيود على الواردات".