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مسؤولو الوكالات الأممية يطالبون بوقف لإطلاق النار في غزة
أخبار دولية
2023-11-06 | 00:31
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مسؤولو الوكالات الأممية يطالبون بوقف لإطلاق النار في غزة
مسؤولو الوكالات الأممية يطالبون بوقف لإطلاق النار في غزة
أصدر مسؤولو الوكالات الرئيسية التابعة للأمم المتحدة الأحد بيانًا مشتركًا نادرًا أبدوا فيه غضبهم من عدد الضحايا المدنيين في غزة، مطالبين بـ"وقف فوري إنساني لإطلاق النار" في الحرب بين إسرائيل وحماس.
وكتب رؤساء الوكالات الأممية: "منذ شهر تقريبًا، يراقب العالم الوضع الحاصل في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة بصدمة ورعب إزاء العدد المتزايد من الأرواح التي فقدت ودمرت".
وأعرب مسؤولو 18 منظمة، بينها يونيسف وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية، عن أسفهم لعدد القتلى في الحرب بين إسرائيل وحماس التي بدأت في 7 تشرين الأول.
أخبار دولية
الوكالات الرئيسية التابعة للأمم المتحدة
غزة
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