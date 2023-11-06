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أوكرانيا تفتح تحقيقا بعد هجوم على حفل عسكري... وزيلينسكي "ليس مستعدا" للتفاوض مع روسيا

أخبار دولية
2023-11-06 | 00:39
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أوكرانيا تفتح تحقيقا بعد هجوم على حفل عسكري... وزيلينسكي &quot;ليس مستعدا&quot; للتفاوض مع روسيا
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أوكرانيا تفتح تحقيقا بعد هجوم على حفل عسكري... وزيلينسكي "ليس مستعدا" للتفاوض مع روسيا

رفض الرئيس الأوكراني فولوديمي زيلينسكي الأحد فكرة إجراء مفاوضات مع موسكو، معلنا من جهة ثانية أنه سيتم إجراء تحقيق في مقتل مجموعة جنود أوكرانيين قضوا في ضربة صاروخية روسية.
     
وذكرت أوكرانيا الأحد أنها فتحت تحقيقا جنائيا بعد أن أدى هجوم صاروخي روسي إلى مقتل عدد من الجنود خلال ما وصفته تقارير إعلامية بأنه "حفل تكريم" قرب خط المواجهة هذا الأسبوع.
     
وأفادت تقارير إعلامية محلية بمقتل 20 جنديا على الأقل في هجوم وقع الجمعة أثناء تجمع عناصر لواء لتسلم أوسمة في منطقة زابوريجيا بجنوب أوكرانيا.
     
وقال زيلينسكي في خطاب مساء الأحد "هذه مأساة كان يمكن تجنبها"، مضيفا أن تحقيقا جنائيا فُتح في الهجوم.
     
ولم تتمكن وكالة فرانس برس من التحقق فورا من ملابسات الهجوم وعدد القتلى.
     
وأكد الجيش الأوكراني السبت أن عددا من جنوده من "لواء الهجوم الجبلي 128" قتلوا في هجوم صاروخي في اليوم السابق، لكنه لم يقدم حصيلة للضحايا.
     
وأشار الجيش الى أن روسيا "أطلقت صاروخا من طراز إسكندر-إم على عناصر من لواء الهجوم الجبلي 128، ما أسفر عن مقتل جنود وتسبب في إصابة سكان محليين بجروح متفاوتة الخطورة".
     
وقال جندي أوكراني على وسائل التواصل الاجتماعي إن 22 شخصا من اللواء قتلوا، منتقدا القادة الذين أقاموا الحفل.
     
وأضاف الجندي إيفان سافيتسكي: "الجميع يقول إن أبطالا ماتوا، رغم أنه من الأنسب القول إن "أبطالا صاروا ضحايا"".
     
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في مؤتمر صحافي السبت أنها ألحقت "هزيمة نارية" بوحدة هجومية أوكرانية في زابوريجيا، أدت إلى مقتل ما يصل إلى 30 شخصا.
     
وقال الحاكم المحلي فيكتور ميكيتا الأحد إن منطقة زاكارباتيا بغرب أوكرانيا، حيث يتمركز اللواء، ستشهد حدادا لمدة ثلاثة أيام ابتداء من الاثنين.
     
وأضاف: "أبطالنا على قيد الحياة طالما أن ذكراهم وأفعالهم حية".
     
وردا على سؤال لقناة إن بي سي التلفزيونية الأميركية، أكد زيلينسكي أنه "غير مستعد" لإجراء محادثات مع روسيا، ما لم تسحب موسكو قواتها من أوكرانيا.
     
وقال إن الولايات المتحدة "تعلم أنني لست مستعدا للتحدث مع الإرهابيين، لأن لا قيمة لكلامهم". 
     
وكان الرئيس الأوكراني يعلق على تقارير تفيد بأن مسؤولين أميركيين وأوروبيين ناقشوا مع الحكومة الأوكرانية مسألة إجراء مفاوضات لإنهاء الحرب.
     
وقال: "حاليا، ليست لدي أي علاقات مع الروس، وهم يعرفون موقفي"، مضيفا: "يجب عليهم مغادرة أراضينا، وعندها فقط يمكن للعالم أن يبدأ العملية الدبلوماسية".
     
وأشار إلى أن النزاع بلغ مرحلة "صعبة" لكنه ليس في طريق مسدود.
     
وقال: "على خط المواجهة، ليس سرا، ليس لدينا دفاع جوي. لهذا السبب تسيطر روسيا على السماء. إذا سيطروا على كل السماء، فلن نتمكن من المضي قدما بسرعة - حتى يكون لدينا دفاع جوي".

أخبار دولية

أوكرانيا

تحقيق

هجوم

حفل عسكري

زيلينسكي

روسيا

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