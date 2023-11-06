السوداني يبدأ زيارة رسمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية

السوداني يبدأ زيارة رسمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية

بدأ رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني صباح اليوم الإثنين زيارة رسمية إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين ومناقشة أبرز القضايا الإقليمية ذات الإهتمام المشترك، وعلى رأسهآ القضية الفلسطينية.



وجرت للسوداني مراسم إستقبال رسمية في طهران من قبل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، جرى خلالها عزف النشيدين الوطنيين للبلدين واستعراض حرس الشرف.