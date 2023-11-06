الجيش الإسرائيلي: توقيف الناشطة الفلسطينية عهد التميمي

أعلن الجيش الإسرائيلي الاثنين توقيف الناشطة الفلسطينية عهد التميمي (22 عاما) خلال عملية دهم في الضفة الغربية المحتلة.



وقال متحدث باسم الجيش الاسرائيلي لوكالة فرانس برس: "أوقفت عهد التميمي للاشتباه بتحريضها على العنف ونشاطات إرهابية في بلدة النبي صالح. أحيلت التميمي على قوات الأمن الإسرائيلية لمزيد من الاستجواب".