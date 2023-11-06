الجيش الإسرائيلي يقول إنه "نسّق" مع الأردن إنزال مساعدات طبية جوا إلى غزة

كشف متحدث باسم الجيش الإسرائيلي لوكالة فرانس برس الاثنين أن إنزال المساعدات الطبية جوا إلى غزة الذي أعلنه الأردن خلال الليل، تم "بالتنسيق" مع الجيش الإسرائيلي.



وقال المتحدث: "الليلة الماضية، وبالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي، ألقت طائرة أردنية معدات طبية ومواد غذائية للمستشفى الأردني في قطاع غزة. ستستخدم الطواقم الطبية هذه المعدات لمساعدة المرضى".