إصابة جندية إسرائيلية بجروح خطرة طعنًا بسكين في القدس الشرقية ومقتل منفذ الهجوم

إصابة جندية إسرائيلية بجروح خطرة طعنًا بسكين في القدس الشرقية ومقتل منفذ الهجوم

أصيبت جندية إسرائيلية بجروح خطرة الإثنين بعد تعرضها للطعن أمام مركز للشرطة في القدس الشرقية قرب باب العامود وتم "تحييد" المهاجم، وفق ما أعلنت الشرطة الإسرائيلية.



وأوضحت الشرطة الإسرائيلية في بيان أنه "وصل إرهابي مسلح بسكين إلى مركز شرطة شاليم وطعن جندية وقام حرس الحدود بتحييد الإرهابي بإطلاق النار".