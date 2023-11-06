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البرغوتي للـLBCI: ما يجري في غزة هو مجزرة ومذبحة... والكلام عن هدنة انسانية هو كلام "سخيف"

البرغوتي للـLBCI: المطلوب من المحيط العربي ممارسة كل ضغط ممكن على الولايات المتحدة لأنها الوحيدة التي تستطيع أن تلجم نتنياهو

أكد الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوتي أنه "لا نزال عند نقطة الصفر في عملية التوصل الى هدنة انسانية أو وقف لاطلاق النار في قطاع غزة"، مشيرا الى أن "السبب في ذلك هي الولايات المتحدة والدول الغربية الداعمة للعدوان على قطاع غزة".



وقال في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI: "الكلام عن هدنة انسانية هو كلام "سخيف" لأنه يعني أنه يسمح بوقف عمليات القتل والمجازر لـ4 أو 5 ساعات ومن بعدها تستأنف عمليات قتل الأطفال في غزة".



وشدد على أن المطلوب من كل المحيط العربي ممارسة كل ضغط ممكن على الولايات المتحدة لأنها الدولة الوحيدة التي تستطيع أن تلجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.



ورأى أن "ما يجري في غزة هو مجزرة ومذبحة وارهاب وحشي لم يسبق له مثيل".



وقال: "نطالب فورا بإلغاء كل إتفاقيات التطبيع مع إسرائيل وطرد جميع سفراء إسرائيل أينما وجدوا وأن ينظم العرب قافلة إنسانية مع كل المؤسسات الدولية لتكسر الحصار على غزة وتتحدى الأمر الجائر الإسرائيلي بمنع دخول المساعدات عبر معبر رفح، فليس لإسرائيل حق دولي في ذلك".



وأضاف: "إذا شعرت الولايات المتحدة أنها ستدفع ثمنًا بأن العالم العربي بأسره سيقاطع بضائعها وشراء أسلحتها عندها ستجبر إسرائيل على وقف العدوان وهذا هو الموقف المطلوب".