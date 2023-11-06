أكثر من 200 قتيل في ضربات إسرائيلية ليلية على قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس في غزة الاثنين، أن 200 شخص على الأقل قتلوا في القصف الإسرائيلي المكثف الذي نفذته القوات الإسرائيلية خلال الليل على قطاع غزة.



وقالت الوزارة في رسالة لوسائل الإعلام: "أكثر من 200 شهيد بمجازر ليلية"، موضحة أن هذه الحصيلة تشمل مدينة غزة وشمال القطاع فقط.