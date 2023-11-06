تيسير سليمان للـLBCI: نحن الآن أمام عملية إبادة جماعية... وأعتقد أننا تجاوزنا مرحلة الإستسلام

أوضح القيادي في حركة "حماس" تيسير سليمان أن "تركيزنا منذ نشأتنا وبداية عملنا كان على العمل من أجل حماية الشعب الفلسطيني والدفاع عنه، كما تحرير أرضه والأسرى."وفي حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI، رأى أننا "الآن أمام عملية إبادة جماعية ضد كل ما يمكن أن يسمى إنساني."وأكد أنه "لن يكون هناك إفراج عن الأسرى إلا بعملية تبادل تؤدي في النهاية إلى الإفراج عن كل السجناء الفلسطينيين، بالإضافة إلى الجثامين الموجودة في مستشفيات الإحتلال الإسرائيلي."وقال: "نحن أمام مرحلة يكون فيها شعبنا إما يقاتل من أجل الدفاع عن نفسه أو يستسلم، وأعتقد أننا تجاوزنا مرحلة الإستسلام."