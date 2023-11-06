الرئيس الإيراني: الولايات المتحدة "تشجع" إسرائيل على "قتل" الفلسطينيين

اتّهم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الاثنين الولايات المتحدة بـ"تشجيع" إسرائيل على "قتل" الفلسطينيين في قطاع غزة و"ارتكاب أعمال وحشية" بحقّهم.



وخلال استقباله رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في طهران، دعا رئيسي مجددا إلى "وقف فوري لإطلاق النار" في غزة.



وشدد رئيسي خلال مؤتمر صحافي عقده مع رئيس الوزراء العراقي على أن "القصف يجب أن يتوقف في أسرع وقت ممكن، ويجب إعلان وقف إطلاق النار فورا وتقديم المساعدات لشعب غزة المظلوم".



واعتبر أن هذه الجرائم الفظيعة وضد الإنسانية هي بمثابة إبادة جماعية ترتكبها اسرائيل بدعم من الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية.



وأشار إلى أن "المساعدات الأميركية للكيان الصهيوني تشجعه على القتل وارتكاب أعمال وحشية ضد الشعب الفلسطيني"، قائلا: "تأكيد الأميركيين أنهم يسعون إلى مساعدة غزة هو وعد كاذب ولا يتوافق مع أفعالهم".



من جهته، قال السوداني: "بالتأكيد كانت القضية الأبرز القضية الفلسطينية وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عمليات قتل ممنهج وإبادة جماعية بحق أبناء غزة وكذلك ما يحصل أيضا في الضفة الغربية على ايدي المستوطنين".



وأضاف: "كلنا يعلم ان ما حصل من ازمة أخيرة لم تكن وليدة تاريخ 7 تشرين الأول وانما جاءت نتيجة السياسات الاجرامية لسلطات الاحتلال ضد شعبنا في فلسطين من قتل وتهجير وسياسات استيطان وتجاوزات على المسجد الأقصى".



ورأى أن من يريد أن يحتوي هذا الصراع ويمنع انتشاره في المنطقة عليه ان يضغط على السلطات الاسرائيلي لإيقاف هذا العدوان.



بدوره، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني الاثنين إن "قوة القنابل التي سقطت على غزة في شهر واحد تعادل مرة ونصف مرة" قوة القنبلة التي ألقتها الولايات المتحدة على مدينة هيروشيما عام 1945.



ويأتي اللقاء غير المعلن بين الرئيس الإيراني ورئيس الوزراء العراقي بعد يوم من زيارة أجراها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لبغداد في إطار جولة في الشرق الأوسط.