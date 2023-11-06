نحو مئة بريطاني غادروا غزة عبر معبر رفح

تمكن نحو مئة مواطن بريطاني من مغادرة قطاع غزة إلى مصر عبر معبر رفح الحدودي، وفق ما أعلنت الحكومة البريطانية الاثنين، في ظل القصف الإسرائيلي المكثف على القطاع منذ اندلاع الحرب مع حركة حماس.



وقتل 14 بريطانيا منذ اشتعال الحرب على إثر الهجوم الذي نفذته حماس داخل إسرائيل في 7 تشرين الأول. ولا يزال ثلاثة آخرون في عداد المفقودين، "من دون أن يعني ذلك بالضرورة أنهم محتجزون رهائن"، كما أوضحت وزيرة الطاقة البريطانية كلير كوتينيو لقناة سكاي نيوز.



وتحاول المملكة المتحدة إجلاء نحو 200 من رعاياها وعائلاتهم طلبوا مغادرة القطاع المحاصر.