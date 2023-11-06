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حصيلة جديدة: مقتل 40 فرنسياً في إسرائيل وفقدان 8 آخرين خلال هجوم حماس
أخبار دولية
2023-11-06 | 05:32
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حصيلة جديدة: مقتل 40 فرنسياً في إسرائيل وفقدان 8 آخرين خلال هجوم حماس
أعلنت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن الاثنين أنّ عدد الضحايا الفرنسيين الذين قتلوا في هجمات حركة حماس الإسلامية الفلسطينية ضد إسرائيل ارتفع من جديد ليبلغ 40 قتيلاً وثمانية مفقودين، بينهم رهائن.
وقالت بورن لراديو فرانس إنتر: "هذا الصباح بلغت الحصيلة 40 قتيلاً وثمانية مفقودين بينهم رهائن بالطبع".
وكانت حصيلة سابقة أفادت بمقتل 39 شخصاً ووجود تسعة أشخاص رهائن أو مفقودين.
وقالت رئيسة الوزراء الفرنسية ان "مناقشات تجري أولاً مع السلطات الإسرائيلية، ولكن أيضًا مع الشركاء في المنطقة" لأن "أولويتنا هي بالتأكيد إطلاق الرهائن"، مشددة مجددا على طلب فرنسا "هدنة إنسانية".
وفي شأن زيادة الأعمال المعادية للسامية المسجلة في فرنسا، قالت إنها "تقيّم إلى حد كبير معاناة" اليهود الفرنسيين "في مواجهة هذا التصعيد"، مؤكدةً أن الحكومة تفعل "كل ما في وسعها لحمايتهم".
وأعلنت الحكومة الفرنسية الأحد، أنّ عدد الأفعال المعادية للسامية "ارتفع بشكل مذهل" منذ 7 تشرين الأول، تاريخ بدء الحرب بين حماس وإسرائيل، وسُجّل 1040 عملاً معادياً للسامية في البلاد وتم توقيف 486 شخصا.
وقالت رئيسة الوزراء التي كان والدها يهودياً وتعرّض للترحيل: "لا يمكن أن نقبل بالطبع في بلادنا عودة معاداة السامية هذه التي لم نشهدها منذ سنوات، وسنكون صارمين، ولن نترك أي شيء يمر، وسيتم العثور على أشخاص وإدانتهم".
أخبار دولية
إليزابيت بورن
الفرنسيين
إسرائيل
هجوم
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