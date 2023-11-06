الصين تدعو بورما إلى التعاون من أجل ضمان إستقرار حدودهما

الصين تدعو بورما إلى التعاون من أجل ضمان إستقرار حدودهما

حثت بكين الإثنين بورما على "التعاون" لضمان إستقرار حدودهما المشتركة، وفق ما ذكرت وزارة الخارجية الصينية في بيان، بعد أن سيطرت مجموعات مسلحة على بلدة إستراتيجية حدودية مع الصين.



واندلعت إشتباكات عنيفة الأسبوع الماضي في إقليم شان (شمال) المتاخم للحدود الصينية، مما دفع أكثر من 23 ألف شخص إلى النزوح، وفقًا للأمم المتحدة.



واستولى تحالف يضم مجموعات إتنية مسلحة تقف وراء القتال المتواصل على عدة قواعد عسكرية، حسبما أفادت وسائل إعلامية محلية.