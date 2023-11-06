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الاتحاد الأوروبي يقر مساعدة إضافية لغزة قدرها 25 مليون يورو
أخبار دولية
2023-11-06 | 05:59
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الاتحاد الأوروبي يقر مساعدة إضافية لغزة قدرها 25 مليون يورو
أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، عن مساعدة إضافية قدرها 25 مليون يورو للفلسطينيين في قطاع غزة، ما يرفع إجمالي المساعدة الإنسانية التي خصصها له الاتحاد الأوروبي الى مئة مليون.
وأشارت فون دير لايين خلال خطاب أمام السفراء الأوروبيين، إلى السعي لإقامة ممر بحري انطلاقا من قبرص لنقل المساعدة الإنسانية بشكل منتظم إلى قطاع غزة.
أخبار دولية
أخبار دولية
الاتحاد الأوروبي
مساعدة
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