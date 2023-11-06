جنوب إفريقيا تستدعي جميع دبلوماسييها لدى إسرائيل لـ"التشاور"

قررت حكومة جنوب إفريقيا استدعاء دبلوماسييها لدى إسرائيل للتشاور على خلفية الوضع الحالي في المنطقة، وفق ما أعلنت الوزيرة المكلفة الشؤون الرئاسية خومبودزو نتشافيني الاثنين.



وقالت وزيرة الخارجية ناليدي باندور: "هذا إجراء عادي يتّخذ عندما يكون الوضع مثيرا للقلق".



وسيقدم الدبلوماسيون "إحاطة كاملة" عن الوضع للحكومة.