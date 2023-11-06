الفائزة بنوبل السلام الإيرانية نرجس محمدي تبدأ إضرابا عن الطعام في السجن

بدأت الناشطة الإيرانية نرجس محمدي الحائزة نوبل السلام لعام 2023 إضرابا عن الطعام في السجن احتجاجا على نقص الرعاية الطبية التي توفَّر للسجناء وإلزام النساء وضع الحجاب، وفق ما أعلنت عائلتها الاثنين.



وقالت عائلتها في بيان: "أبلغت نرجس محمدي أسرتها بأنها بدأت إضرابا عن الطعام قبل ساعات. نحن قلقون على صحتها".