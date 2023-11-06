بلينكن: واشنطن تعمل "بصورة نشطة جدا" لتأمين المزيد من المساعدة الإنسانية لغزة

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في أنقرة، أن واشنطن تعمل "بصورة نشطة جدا" لتأمين المزيد من المساعدة الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة المحاصر.



وقال بلينكن لصحافيين في ختام لقاء على انفراد مع نظيره التركي هاكان فيدان: "أحرزنا تقدما كبيرا في الأيام الأخيرة من أجل زيادة "المساعدة التي تصل لسكان غزة"، مؤكدا أن "توقفا (في المعارك) قد يساهم في ذلك أيضا".