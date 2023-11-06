شي: الصين وأستراليا يمكن أن تصبحا شريكتين تتبادلان الثقة

أكد الرئيس الصيني شي جينبينغ لرئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي الاثنين أن بلديهما يمكن أن يصبحا "شريكين" يتبادلان الثقة، مشيرا إلى أنهما على "الطريق الصحيح لتحسين العلاقات وتطويرها"، وفق ما نقلت محطة "سي سي تي في" الرسمية.



وشدد شي على أن الصين وأستراليا "ليس بينهما أي مشكلة أو نزاع تاريخي أو تضارب جوهري في المصالح، ويمكنهما أن يصبحا شريكين يتمتعان بثقة متبادلة".