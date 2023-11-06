تركيا تطلب من بلينكن وقفا "فوريا" لإطلاق النار في غزة

طالب وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، بوقف إطلاق نار "فوري" و"تام" في قطاع غزة، الخاضع لقصف مدمر وعملية برية تنفذهما إسرائيل ردا على هجوم غير مسبوق لحركة حماس في السابع من تشرين الإول، على ما أفاد مصدر دبلوماسي تركي.وشدد فيدان في خلال لقائه ببلينكن في أنقرة، "على أنه من الضروري منع إسرائيل من استهداف المدنيين وترحيل السكان في غزة"، مؤكدا أنه "يجب إعلان وقف إطلاق نار تام فورا"، وفق ما أفاد المصدر طالبا عدم كشف هويته.