الرياض تستضيف قمة استثنائية لمجلس التعاون الاسلامي لبحث العدوان الإسرائيلي على غزة

تعقد منظمة التعاون الاسلامي قمة إسلامية استثنائية بناء على دعوة المملكة العربية السعودية، بصفتها رئيس القمة الإسلامية الحالية، وذلك يوم الاحد 12 تشرين الثاني 2023، في مدينة الرياض بالمملك، وذلك لبحث العدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني.