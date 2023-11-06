في اليوم الـ 31 من الحرب: حصيلة القتلى في غزة تجاوزت عشرة آلاف شخص

أعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس في قطاع غزة ارتفاع عدد القتلى جراء القصف الإسرائيلي المستمر منذ السابع من تشرين الأول/ لتتجاوز عشرة آلاف قتيل.



وأكد المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة في مؤتمر صحافي أن الحصيلة بلغت 10022 قتيلا، وذلك في اليوم الـ 31 من الحرب.