إعادة فتح معبر رفح لإجلاء الأجانب ومزدوجي الجنسية إلى مصر

أعلنت حكومة حركة حماس إعادة فتح معبر رفح للسماح بإجلاء الأجانب ومزدوجي الجنسية العالقين في قطاع غزة.



وفتح المعبر ثلاثة أيام، الأربعاء والخميس والجمعة الأسبوع الماضي، للسماح بإجلاء عشرات المصابين الفلسطينيين والمئات من حاملي الجوازات الأجنبية، قبل أن يتم إغلاقه السبت والأحد بسبب خلاف على عبور سيارات الإسعاف.