وصول مجموعة جديدة من الجرحى من قطاع غزة إلى مصر عبر معبر رفح

وصلت مجموعة جديدة من الجرحى من قطاع غزة إلى مصر عبر معبر رفح الحدودي، بحسب ما أفاد مسؤول بالجانب المصري من المعبر، بعد توقف دام يومين.وأعلن المسؤول لوكالة فرانس برس، "وصول ست سيارات إسعاف تنقل الجرحى إلى الجانب المصري"، لافتاً الى أنه "يتم الآن توقيع الكشف (الطبي) عليهم داخل المعبر من أجل نقلهم إلى المستشفيات".