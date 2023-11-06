إغلاق نقاط حدودية بولندية - أوكرانية

أغلق عشرات من أصحاب شركات النقل ثلاثة معابر حدودية بولندية رئيسية مع أوكرانيا احتجاجًا على ما يعتبرونه منافسة غير عادلة من شركات الدولة المجاورة.



واصطفت شاحنات عند نقطة التفتيش الحدودية، في دوروهوسك، حيث عطل المتظاهرون حركة البضائع بالكامل تقريبًا، منددين بوضع الاتحاد الأوروبيّ قواعد تؤدي إلى تراجع إيراداتهم.



وقال أحد منظمي الإحتجاج رافال ميكلر، لوكالة "فرانس برس"، في دوروهوسك: "نريد استعادة قواعد المنافسة العادلة".



كما قال صاحب شركة نقل، ماريك أوكلينسكي: "إنّ تكاليف صيانة شاحنة أو استئجار سائق أو مجرد فتح مشروع تجاريّ أو تسديد الضمان الإجتماعيّ أقل بكثير بالنسبة إليهم."



ورأت شركات بولندية أنّ الخطوة أدت إلى تدفق منافسين أوكرانيين إلى هذا القطاع، ما أدى إلى انخفاض أرباحها.