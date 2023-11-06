مقتل أربعة فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة

قُتل أربعة فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيليّ، في الضفة الغربية المحتلة، وَفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.



وأوضحت الوزارة، في بيان، أنّ ثلاثة أشخاص قٌتلوا وأُصيب شحص بإصابة حرجة ووصلوا إلى مستشفى طولكرم الحكوميّ."